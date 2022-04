Un repère de pirates niché dans la plus petite ville du monde (vidéo)

Aux commandes de son bâtiment, le capitaine Jack Tibow et ses lieutenants, en tenue de loup de mer, bottes de cuir, eyeliner et mousquet à la ceinture.

"Je suis passionné par les histoires de pirates. J’adore les vieux films comme l’Île aux trésors ou Les naufragés du Bounty" , explique-t-il.

Passionné, c’est le mot. Et c’est probablement grâce à cette passion qu’Éric Thibaut a transformé une petite pièce avec un toit troué en un lieu aussi convivial. Il faut admettre que le capitaine mène plutôt bien sa barque puisque le Tortuga a déjà une fameuse réputation. Des clients viennent de très loin pour prendre un verre ou un cocktail. La carte est d’ailleurs en permanence mise à jour, inspirée de recettes des rhums de Martinique ou approvisionnée par des nouvelles bières locales, aux noms les plus éloquents.

Un petit navire

Il n’y a que quelques tables et c’est parfois difficile d’avoir de la place, mais le capitaine entend bien laisser son embarcation comme elle est. "Ça rend l’endroit plus charmant, on peut discuter avec les clients." , explique le capitaine. Appuyé par ses lieutenants, Jack Tibow louvoie de table en table pour prendre les commandes et en profite pour discuter avec les habitués. "Quand les gens franchissent la porte, on essaie de les faire voyager" , confie Steve, 1erLieutenant à bord du Tortuga. C’est vrai que c’est dépaysant. De l’accueil à la décoration, rien n’est laissé au hasard. Tous les objets disséminés dans le bar ont une histoire. Il s’agit de souvenirs de vacances, d’objets chinés sur une brocante ou même parfois d’un cadeau laissé par un client. Le capitaine fait aussi tourner un livre de bord et donne le loisir à ses passagers d’y glisser un mot ou un dessin. "Je le lirai quand j’arrêterai le bar, je sais qu’il y a quelques pépites à l’intérieur", dit-il. Un trésor qu’il se réserve pour sa retraite.