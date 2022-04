Peste porcine: 150 km de clôtures seront démontés… sans se presser

Néanmoins, depuis ce 1er avril, il n’y a plus d’obligation de maintenir le réseau de clôtures visant à limiter la propagation du virus. Nos voisins grand-ducaux sont d’ailleurs en train de démonter les 15kilomètres de clôture érigés entre Steinfort et l’A6.

La moitié du réseau de clôtures sera maintenue

Côté belge et côté français, on ne va pas du tout se presser. " Nous avons décidé de maintenir une ossature de 150 kilomètres de clôtures, soit environ la moitié du réseau, explique Alain Licoppe, du Département de l’étude du milieu naturel et agricole (Demna), qui lutte contre la PPA. Cela nous permettra de conserver trois zones, pour faire face à un éventuel nouveau coup dur. En cas de résurgence du virus, on pourra facilement resaucissonner. "

Une carte est en cours d’élaboration, pour établir quelles clôtures seront maintenues, lesquelles seront enlevées. Un maintien jusque quand? " Jusqu’à leur durée de vie, une dizaine d’années ", répond Alain Licoppe.

Un coût important

Environ 150 kilomètres de clôtures seront donc aussi progressivement démontés, " mais nous ne sommes pas pressés ", prévient l’expert du Demna. C’est que ce démontage aura un coût, important. " Nous ne l’avons pas encore chiffré, nous sommes à la recherche d’une solution technique qui convienne. Nous avons consulté plusieurs sociétés. " Il faut dire que la demande est peu courante, voire inédite. L’idée n’étant pas de détruire ces clôtures, mais de pouvoir les réutiliser. Les revendre? " Rien n’est tranché, il ne faut pas que ce soit trop compliqué à mettre en place. "

Dans le démontage, priorité sera donnée aux tronçons qui posent problème: petits rideaux qui entravent la circulation de la faune sauvage au sein d’un même massif forestier, propriété coupée en deux…

Reste donc à trouver le budget. Après la crise du Covid, les inondations, et en pleine crise énergétique, il y a fort à parier que la priorité de la Région wallonne ne sera pas d’allouer des montants importants à ce démontage…

Pour rappel, entre 3,9 et 4,5millions d’euros (entre 13 et 15 € du mètre) ont été dépensés pour la pose de ces mêmes clôtures, dont une partie financée par l’Europe.