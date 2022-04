Incontestablement, la quasi disparition des deux grands partis représentés par Hidalgo à gauche (1,7%) et Pécresse à droite (4,8%).

Par rapport au score des élections précédentes, qui avaient déjà scellé une grosse diminution du parti socialiste, ici, c’est un cataclysme. Je dresse le même constat pour la droite aussi. Ceci dit, cela vaut pour les présidentielles, pas pour les législatives à mon sens. Je ne crois pas que ce sera la même chose aux prochaines élections législatives.

Et cela va d’ailleurs poser problème à Emmanuel Macron. Il n’aura plus une majorité confortable au Parlement. Il suffit de regarder les résultats des élections départementales et régionales, la droite traditionnelle s’était refait une santé. On peut imaginer que les résultats ne seront pas à l’image de ces élections présidentielles. Pour dégager une majorité et faire passer des textes, ce sera compliqué pourMacron.

Cet effondrement des partis traditionnels, cela sonne-t-il comme un avertissement en Belgique?

Tout est toujours un avertissement. Je dois dire que le résultat des élections en Hongrie m’a encore plus effrayé. On voit effectivement les extrémismes tant de gauche que de droite performer.

Je ne doute pas qu’en Belgique, il en sera de même pour l’extrême-droite au Nord et l’extrême-gauche au Sud. Je ne pense quand même pas à un effondrement comme en France. La tradition politique, la mentalité sont différentes. Les Français sont plus révolutionnaires que nous.

Et puis chez nous, c’est un scrutin proportionnel

Oui, c’est une autre grosse différence. Tandis qu’en France, c’est un vote majoritaire. On a d’ailleurs entendu ce débat durant le dernier week-end. On peut se poser des questions en termes de démocratie. On verra le résultat des prochaines élections. Des partis comme celui de Mélenchon ou le Front national qui font des scores importants sont sous-représentés en termes d’élus et de poids à l’Assemblée Nationale.

«Mélenchon, car il était le vote utile»

Est-ce que le score de Mélenchon vous a surpris?

On sentait qu’il serait le plus fort à gauche, mais je ne pensais pas qu’on allait autant voter utile, notamment du côté socialiste. Je voyais Hidalgo quand même à 5%. Hidalgo est un personnage politique important à l’échelon français. Elle compte. Pourtant quand on voit les scores à Lille et à Brest, simples exemples, des bastions socialistes de gauche, on se rend compte qu’il y a eu un vote utile.

Mélenchon a battu tout le monde car les gens qui en avaient marre de Macron et ne sont pas des fachos et pas de droite n’avaient pas d’autre choix s’ils voulaient un candidat au 2etour.

Une bonne surprise?

Ce qui m’a plu, c’est la défaite de Zemmour. On s’attendait à plus et à mieux. C’est rassurant qu’il a baissé par rapport aux sondages, mais il fait quand même autant de voix que le Pécresse et Hidalgo ensemble. Franchement, plus encore que Le Pen, Zemmour était le plus dangereux, basant son programme sur le rejet de l’autre.