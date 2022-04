Le Terminal container va tripler son activité à Athus

Fleuron de la reconversion du site de l’ancienne usine sidérurgique d’Athus, le Terminal Container, né en 1979, connaît une progression récurrente de ses activités. Il distribue actuellement grâce à une combinaison multi-modale 75000 containers maritimes par an arrivés par chemin de fer des ports d’Anvers, Rotterdam et Zeebrugge vers la Sarre (Allemagne), le Luxembourg et la Lorraine Française (Saar-Lor-Lux).

Les travaux d’ouverture attendus depuis plusieurs dizaines d’années d’une liaison ferroviaire directe vers la France (sous la dorsale de l’avenue de L’Europe) touchant à leur fin, il espère pouvoir accentuer amplement ses activités et tripler d’ici 2030 le volume traité pour passer à 250000 unités par an et ainsi se positionner comme véritable hub ferroviaire.

Pour atteindre ce niveau, une réorganisation du site est nécessaire. Alors que le site dispose déjà de trois faisceaux de quatre voies pour recevoir les trains, un nouveau faisceau de 8 lignes de 400 m sera créé. De même l’espace consacré aux activités d’empotage et dépotage (traitement de chargement et déchargement des marchandises) sera amélioré. Les superficies de stockage verront une belle progression comme aussi les halls destinés aux réparations et maintenance des engins.

Des bâtiments démolis

Ce projet d’aménagement du Terminal container consacre aussi la volonté de démolition des derniers vestiges de l’usine, les bâtiments qui accueillent actuellement les musées de l’Acier et des Pompiers. Par contre, l’immeuble baptisé ABC et dont la volonté communale avait été d’en faire une pépinière d’entreprises, sera rénové pour rassembler l’ensemble des activités administratives de l’entreprise disséminées de manière disparate sur les 18 hectares occupés par le TCA.

Le projet d’extension sur 27 hectares prévoit aussi une dépollution complète de tous les terrains qui seront remaniés dans le périmètre d’extension avant les reconstructions. Une réorganisation complète de la circulation sur le site est également programmée.

Cette extension conduira également vers une progression du trafic de poids lourds actuellement comptabilisés à 150 véhicules/jour et de l’emploi direct qui devrait passer de 48 équivalents temps plein à 54. Idélux, maître d’œuvre, est à la recherche de subsides pour réduire l’impact financier pour le concessionnaire des terrains.

La réunion programmée en la salle du conseil permettra aux demandeurs de présenter le projet et aux participants de mettre en évidence des points particuliers et de présenter des alternatives.