Après deux années de disette, tout est rentré dans l’ordre, avec, pour la première fois, la gestion du carnaval assurée par la nouvelle ASBL, à la tête de laquelle on retrouve les deux coprésidentes du patro et Gauthier, le président de l’ASBL.

Mais depuis deux ans, les choses ont changé. L’accès au complexe sportif n’est plus autorisé pour de telles manifestations, d’où la location d’un chapiteau dressé sur le parking du complexe.

Un cortège haut en couleur

Il semblerait que ces deux dernières années aient été productives. En effet, cette édition 2022 présentait des chars fleuris plus nombreux que les années précédentes. En plus, un groupe musical ou de danse était attaché dans le thème du char, ce qui donnait de la vie et aussi de la couleur.

Les nombreux clubs des jeunes de la région étaient présents avec un char sur plateau. En tout, le cortège était composé de 25 participants, groupes musicaux compris et surtout sous le soleil, soit près de 800 participants.

Le carnaval de Bellefontaine a tenu toutes ses promesses et surtout du côté financier où l’on affiche une très grande satisfaction.

La tradition a aussi été respectée. À la fin du cortège, dans la cour du château, dégustation gratuite de l’omelette géante composée de 1200 œufs, fruit d’une récolte à domicile des patronnés.

Trois soirées dansantes étaient au programme, deux par le patro et la troisième par la Maison des Jeunes de Bellefontaine.