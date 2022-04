L’énorme déception de revoir Macron – Le Pen au 2e tour, la droite contre l’extrême droite. Je suppose que c’est le cas pour beaucoup de gens. C’est vraiment désespérant comme résultat. C’est une grosse déception de voir Mélenchon juste derrière Le Pen et que la non-union de la gauche ne lui a pas permis d’accéder au 2e tour. Il était tout près.

«Votre» candidat c’était Mélenchon, pas l’écologiste Yannick Jadot?

Non, ce n’était pas mon candidat, mais on voit bien qu’il est le seul qui aurait pu sortir les Français d’un duel Macron – Le Pen et offrir une option nouvelle. L’extrême droite, c’est inacceptable, mais Macron n’est pas quelqu’un de souhaitable non plus.

De ces trois candidats-là, c’est Mélenchon que vous auriez préféré voir président?

Oui certainement. Je ne dis pas que tout est bon dans son programme mais il y a des parties de propositions qui sont intéressantes. Évidemment, entre Macron et Le Pen, j’espère que Macron passera, mais ce ne sera pas un plaisir de le voir passer.

Les partis traditionnels (droite, gauche, Écolo) se sont effondrés en France. Vous ne craignez pas que cela fasse boule de neige de ce côté-ci de la frontière?

Non, je ne raisonne pas dans ce sens-là. Les partis traditionnels ont plus de présence chez nous qu’en France, depuis longtemps. Pour moi, les deux situations ne sont pas comparables. Je ne me fais pas de grosses illusions non plus sur ce qui se passe en Belgique. On a des partis qui ont beaucoup plus de présence, les nouveaux partis ne donnent jamais beaucoup de choses chez nous.

Si ce n’est le PTB?

Dans une certaine mesure, oui. Mais on reste traditionaliste.