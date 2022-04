Le vote pour les extrêmes (droite et gauche), cela me fait peur. Cela me touche vraiment. Avec les extrêmes, la vie peut basculer du tout au tout. Cette poussée des extrêmes, on la voit un peu partout en Europe, je ne m’attendais pas à des scores aussi élevés en France. Cela doit nous pousser toutes et tous à nous remettre en question, à réfléchir dans quelle société on veut vivre demain. Cela doit nous pousser à nous remettre en question sur le fonctionnement des partis et la manière de répondre aux attentes des citoyens.

Justement, les partis traditionnels se sont effondrés en France: moins de 5% pour Les Républicains et les écologistes, moins de 2% pour le parti socialiste. Est-ce qu’il y a matière à réflexion de ce côté-ci de la frontière?

Avec Les Engagés (ex-cdH), nous avons déjà mis cette réflexion en place. Pendant les deux ans de la pandémie, nous avons rebattu les cartes, nous nous sommes remis en question dans la manière de penser les projets, de les porter, d’être au plus proche des citoyens et de reconstruire un mouvement dans un esprit de renouveau. Cette obsolescence programmée des partis traditionnels, on ne la voit pas qu’en France.

À vos yeux, cela renforce-t-il la démarche effectuée par le cdH?

Exactement. Et ce n’est pas fini. Le manifeste est soumis à amendements, à discussions. Il y a un besoin d’un renouveau démocratique. Je trouve que, quelque part, nous avons eu une ardeur d’avance.

D’autres éléments vous ont-ils marqué dimanche soir?

Le taux d’abstention (NDLR: 26,3%) est interpellant. Il renforce la nécessité d’une régénération démocratique pour répondre aux aspirations des citoyens.

Les scores de Marine Le Pen (23,1%) et Jean-Luc Mélenchon (22%) sont très proches. Auriez-vous préféré un duel Macron-Mélenchon au 2etour?

Je ne connais pas assez le profil des citoyens qui ont voté pour Mme Le Pen et M. Mélenchon. Un duel Macron-Mélenchon m’aurait fait plus peur qu’un duel Macron-Le Pen, pour éviter qu’un parti de l’extrême accède à la présidence. Mais peut-être que je me trompe…