Vieux tracteurs et cavaliers au rendez-vous du Syndicat d’initiative ce samedi à Barvaux

"Une belle réussite et un temps magnifique" , un résumé enthousiaste d’une belle organisation que l’on doit aux organisateurs du Syndicat d’initiative de Barvaux (Durbuy). Ce samedi, le SI local organisait en effet au départ du site du Juliénas à Barvaux une concentration réunissant quelque 30 vieux tracteurs. En parallèle, des balades équestres étaient également proposées. Elles ont, quant à elles, réuni une vingtaine de cavaliers et voituriers. Dans les locaux du Syndicat d’initiative, une exposition a permis de faire découvrir l’univers de plus de 20 artistes. À l extérieur, taureau mécanique, stand de tir et dégustation de churros, ainsi que les mini-ânes de Durbuy étaient également au programme. Et pour ceux qui avaient soif: la durboyse, la clochette et le vin du jumelage de Juliénas étaient là pour l’étancher. Une belle organisation donc!