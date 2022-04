Un périple de 13956 km à moto à travers l’Afrique (photos)

Un voyage qui aurait dû se faire un an plus tôt mais la crise du Covid en a voulu autrement. Alors qu’ils avaient prévu de traverser l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, leurs plans avaient changé quelques jours avant le départ, suite à la fermeture des frontières israéliennes. Un départ depuis le Kenya avait donc été décidé en dernière minute.

Une semaine sans moto

"On est arrivé à Nairobi, la capitale du Kenya, mais les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’avions prévu, explique Bruno Arnould. Les motos sont arrivées avec une semaine de retard. Ensuite, il a fallu plus d’une journée pour pouvoir sortir les motos de l’aéroport, le temps de réceptionner les caisses et de régler la partie administrative". Les deux amis se sont ensuite attelés au plus vite au montage des deux véhicules avant la découverte du pays durant plus de trois semaines.

"Au Kenya, les gens se sont montrés très accueillants et intéressés par notre projet. La population la plus accueillante de notre périple!", poursuit Bruno Arnould.

Des animaux partout au Botswana

Après la Kenya, place à la Tanzanie avec un petit détour via le Burundi. "Ce crochet n’était pas prévu mais il nous a permis de faire l’entretien des motos via une connaissance dans le pays. On avait déjà parcouru plus de 4000 km, il était donc important de le faire". Ensuite, après un passage en Zambie et au Zimbabwe, les deux potes se sont dirigés vers le Botswana. "Un pays surprenant où les animaux sont présents partout! Girafes, éléphants, impalas se trouvent à proximité des habitations. Par contre, vu la saison des pluies, nous n’avons vu aucun fauve, ces animaux préférant se cacher durant cette période."

Un passage au Cap des Aiguilles

Déjà éblouis par les paysages surprenants qu’offre l’Afrique, Bruno et François ont été marqués par leur passage en Namibie. "Là-bas, le pays nous offre des paysages époustouflants, raconte Bruno Arnould. Il y a très peu d’animaux et on a envie de s’arrêter très souvent pour profiter de la vue." L’Afrique du Sud, dernier pays du voyage, a également marqué les deux hommes. "On ne se sent plus trop en Afrique vu l’importante présence de Blancs. D’ailleurs, les signes de richesses de ceux-ci contrastent avec la pauvreté des Noirs. Ces derniers vivent dans des conditions épouvantables." L’Afrique du Sud, l’occasion d’aller jusqu’au Cap de Bonne Espérance. "Mais ce n’est pas le point le plus au sud du continent africain , poursuit Bruno Arnould. Pour cela, il faut aller un peu plus loin, au Cap des Aiguilles" .

Un autre regard sur la vie

Trois mois à traverser l’Afrique, cela marque bien évidemment les esprits. "La misère est présente partout, c’est compliqué de voir tout ça. On rentre avec un autre regard sur la vie, on relativise beaucoup plus. Ici en Belgique, on se met parfois la pression pour des choses futiles alors que là-bas ils vivent plus simplement. Mais il faut le voir pour s’en rendre compte." Et l’envie de repartir un jour est-elle présente? "Bien sûr, mais cela dépend de la disponibilité de chacun. Découvrir l’Amérique du Sud, l’Asie ou encore l’Europe est une chouette idée."

Le portable partout

Ce qui a étonné les deux amis, c’est la présence du téléphone portable dans tous les pays visités.

"Au Kenya, au milieu de la brousse, nous avions de la 4G , souligne Bruno Arnould. L’ensemble du réseau téléphonique est convenable, bien qu’en Namibie il n’était pas exceptionnel."

Pas de cash

Au Kenya, l’argent liquide est très peu utilisé. "Tous les gens paient via leur téléphone , explique Bruno Arnould. Quand nous arrivions avec du cash, les Kenyans étaient assez embêtés."

4100 euros

Aidés par des sponsors, les deux comparses ont déboursé personnellement 4100 € chacun sur place pour ces trois mois de voyage. Cela comprend le carburant, le logement, la nourriture… L’apport des sponsors leur a permis d’acheter du matériel comme un réchaud, une pompe à filtre.

Motos tout-terrain

Pour ce voyage, les deux aventuriers étaient au guidon de deux KTM 790 Adventure R, deux motos tout-terrain un peu plus grosses que des motos d’enduro. Elles sont équipées d’un réservoir de 20 litres avec toujours un jerricane et un petit bidon en plus.

Camping

Les deux motards ont passé toutes leurs nuits dans des campings. Étant donné la faune et la flore de l’Afrique, difficile de déposer sa tente n’importe où. Les campings offraient un cadre sécurisant avec notamment la présence de gardiens.