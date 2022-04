Bomal: Un 25e Durbuy Rock festival de feu malgré le froid

C’était une édition forcément un peu particulière pour le Durbuy Rock Festival qui célébrait son 25eanniversaire ces vendredi et samedi. Un festival dédié au rock plutôt dur qui fait partie des meubles en Fédération Wallonie Bruxelles. Un festival dont l’ambiance familiale et l’affiche de qualité ne sont plus à démontrer. Et cette 25eédition n’a pas dérogé à la règle avec un public qui a répondu à l’invitation quasi dès l’ouverture des portes ce vendredi. Demandez aux groupes belges, les Namurois de Cellar Twins et Ocean Enconters, ce qu’ils en pensent. Pogos et autres slams allaient déjà bon train avant que ne monte sur scène l’une des révélations du festival, en l’occurrence le groupe moldave d’Infected Rain qui a très bien su communier avec le public.