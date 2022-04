Une nouvelle responsable pour l'ADL à Virton et un nouvel élan pour le commerce

Nouvelle responsable pour l’ADL

Précisément, l’ADL, l’agence locale de développement créée par la Commune, se veut résolument aux côtés des commerçants

Cette ADL était dirigée par Margot Kimplaire, employée à mi-temps à la Commune. Margot a décidé de passer de l’autre côté et devient elle-même commerçante en reprenant le restaurant "Les Prés Verts".

C’est Mireille Béver, employée à l’administration communale de Virton depuis une dizaine d’années, qui lui succède à l’ADL.

Mireille Béver bénéficie d’une expérience dans ce secteur puisqu’elle a été elle-même agent de développement local lors de la création de celle-ci à Aubange. Collaboratrice aussi à mi-temps au cabinet des bourgmestre et échevins, elle continuera à être à l’écoute des besoins des commerçants, des entreprises et des attentes des habitants.

"Virton, ce sont aussi nos villages. Ils ne seront pas oubliés. Là aussi, l’entreprenariat se développe. Une épicerie de produits locaux va d’ailleurs ouvrir à Saint-Mard. Le développement territorial porte bien son nom. Il s’agira de penser notre ville en tenant compte de ses futurs développements et atouts, de la mobilité de ses habitants et de ses visiteurs, de son développement touristique avec notamment le renouveau de la vallée de Rabais,… Toutes les villes et centres-villes ont souffert ces dernières années. La concurrence des grands centres commerciaux et de l’e-commerce est rude. Mais les crises sanitaires et économiques peuvent changer la donne. À nous d’aider les consommateurs à consommer et vivre local" , explique Mireille Béver.

Contact: mireille.bever@virton.be, tél.: 063 44 01 55.

Jusqu’à 10500 € d’aides

Le maire de Virton, François Culot, rappelle que la Ville de Virton offre une prime communale à l’installation d’un commerce dans une cellule reprise au cadastre des "cellules commerciales vides" pouvant aller de 2800 € à 4500 €.

La Ville de Virton a aussi répondu à l’appel à projets Créashop-Plus et, complémentairement à la prime communale, sous certaines conditions, tout nouveau commerçant du centre-ville peut bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 6000 €.

D’ici la fin de l’année, la Ville équipera le ring de bannières "Bienvenue dans vos commerces virtonnais".

Quant à Virginie André, présidente de l’association des commerçants de Virton (ACAV), elle souligne que malgré la crise sanitaire et les travaux de la Grand-Place, le centre-ville et notamment la Grand-rue ont vu arriver de nouveaux commerçants.