Elle a profité de son marché de printemps pour inaugurer non seulement cette nouvelle zone d’apprentissage, mais aussi pour y dévoiler la nouvelle structuration de sa cour.

"La récréation est un moment pendant lequel l’enfant est invité, non pas qu’à se défouler, mais à se ressourcer en se livrant librement à des activités qui lui permettent de s’asseoir autour d’une table, de s’installer sur un banc, de lire un livre, de le raconter, de jouer au foot dans des vrais matchs sans envahir toute la cour, de construire une tour ou encore de s’activer ensemble autour d’un module de jeu…, explique la directrice Laurence Martin. On s’est rendu compte, qu’un enfant qui s’ennuyait devenait vite, faute d’occupations, un enfant qui se mettait à ennuyer les autres. On a aussi constaté que, faute de jeux mis à leur disposition, les élèves avaient tendance à mettre en scène entre eux des jeux de pouvoir parfois épouvantables, Et c’est comme cela que la cour de récréation s’est imposée comme un lieu de conflits."

Un aménagement nouvelle génération

C’est la raison pour laquelle des aménagements ont eu lieu dans la cour avec des espaces de récréations "nouvelle génération": une zone où l’on peut courir avec ballon, une autre où l’on peut courir, mais sans ballon et une troisième plus calme. "Et voilà comment une cour régulée devient en deux temps trois mouvements une cour de récréation stimulée et comment une cour de récréation stimulée de façon appropriée se métamorphose illico presto en cour de récré apaisée dans laquelle les élèves trouvent également et équitablement leur place, se félicite Mme Martin. Et quand on voit ce que donne, par bon temps, notre cour de récréation, on se dit que c’est vraiment joli un monde dans lequel chacun peut trouver sa place sans avoir à la gagner au détriment de qui que ce soit…"

Une récréation revue, une nouvelle classe, l’école de Tillet a pu profiter d’un beau coup de jeunesse.