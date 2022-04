Parmi les objectifs généraux fixés par le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, on retrouve: l’amélioration des savoirs et compétences des élèves, la réduction de la différence de résultats entre les élèves les plus favorisés et les moins favorisés, la réduction progressive de l’inclusion des élèves à besoins spécifiques, la réduction progressive du redoublement et du décrochage scolaire ou encore l’accroissement du bien-être à l’école et du climat scolaire.

Reste aux enseignants de décliner le tout en objectifs spécifiques, stratégies et actions au niveau de leurs différents lieux d’apprentissage. C’est le travail qu’a réalisé toute l’équipe éducative des implantations communales d’Herbeumont, Martilly et Saint-Médard avec leur échevin Eddy Pirlot.

Quelques actions spécifiques et stratégies

Pour les trois écoles concernées et au travers d’une quarantaine de pages, on retrouve des pratiques de terrains que les enseignants s’engagent à développer sur un programme portant sur trois années.

C’est ainsi que pour l’école communale d’Herbeumont, on notera entre autres actions: l’élaboration d’un référentiel commun de la première maternelle à la sixième primaire au niveau de la lecture des consignes, l’alternance des temps d’apprentissage ou l’exploitation d’albums de jeunesse.

On notera également qu’à l’arrivée d’un nouvel élève, les institutrices ont instauré un "parrainage" durant lequel un "ancien" élève sera choisi pour faire visiter les infrastructures de l’implantation et deviendra dès lors son référent. Chaque vendredi matin, les élèves effectueront leurs apprentissages à l’extérieur. L’entretien par les élèves du potager et de l’hôtel à insectes se poursuivra.

Pour l’implantation de Martilly, il est question de former les élèves à lecture des consignes et de collaborer avec des partenaires pour favoriser la lecture plaisir. Des temps de remédiation se poursuivront tous les vendredis. L’élaboration de référentiels en géométrie figure aussi au programme. L’embellissement de la cour de récréation n’est pas oublié.

En ce qui concerne l’école de Saint-Médard, on a prévu de rendre l’espace bibliothèque en un lieu d’apprentissage ainsi que l’exploitation des jeux au service des apprentissages. Les enseignants continueront à proposer du matériel varié, à assurer des temps de manipulation et de découverte et à proposer des exercices en fonction de "déjà-là".

D’une manière plus globale, on relèvera une attention particulière d’éducation à la citoyenneté, la santé, aux médias et à l’environnement. Il est aussi question de la prévention et de la prise en charge des discriminations et violences. Sans oublier l’insertion des outils numériques, l’apprentissage et l’accès à la culture ainsi que l’accès aux sports.