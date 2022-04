L’opération Médico aura lieu le 23 avril

Un feuillet détaillant les informations indispensables sera distribué les 15 ou 16 avril par les bénévoles du club.

Une partie des bénéfices de la collecte alimente l’ASBL Médico qui organise la livraison en Afrique de matériels médicaux ou paramédicaux reconditionnés. La plus grande partie des fonds constitués va à des associations de la région.

Les membres du Lions Club Barrière de Champlon et leurs amis effectuent cette collecte de façon totalement bénévole depuis plus de 30 ans. Ils peuvent ainsi apporter leur soutien financier à un home pour enfants – Les Bruyères -, aux soins palliatifs à domicile – Accompagner Famenne-Ardenne-, à la Ligue contre la sclérose en plaques, à Éclore et à Andage, aux Baluchonneurs Alzheimer, à La vie en Marche…