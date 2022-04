Cet espace totalement dédié au tourisme et à la culture, accueillera, à raison de trois semaines d’exposition chacun, jusqu’au 15 juillet 2023, des artistes locaux. Ce sont ainsi dix-neuf artistes de Wellin qui vont se succéder aux cimaises de l’Office du tourisme où ils feront découvrir toutes les facettes de leur art, qu’ils soient peintres, photographes, sculpteurs, calligraphes ou céramistes.

Maurice Evrard ouvre la séance

Nonagénaire de Chanly ayant découvert la peinture, il y a quatre ans à l’âge de 93ans, Maurice Evrard a l’honneur d’ouvrir ce cycle de dix-neuf expositions regroupant une vingtaine d’artistes locaux. "Heureux de constater que la culture n’est pas une discipline disparue à Wellin. Même si cette dernière a souffert ces deux dernières années, l’Office du tourisme et les autorités communales ont le mérite d’initier de telles activités culturelles" , précise Maurice Evrard, lors du vernissage du cycle d’expositions. Initié par Bruno Wuyts, bénévole au home de Chanly et peintre, Maurice Evrard a donc développé toutes ses sensibilités durant deux bonnes années, tant que sa vue lui permettait. L’artiste de Chanly met en vent ses œuvres au profit de Handicap international: "Une organisation dans laquelle ma petite-fille travaille. Une petite contribution pour atténuer la souffrance des êtres meurtris" , précise Maurice Evrard. L’artiste se permet également une suggestion que le bourgmestre a reçu cinq sur cinq, celle de développer une synergie étroite entre la maison de repos de Chanly et l’administration communale, tant dans la distribution du bulletin communal que d’activités culturelles.