La Randonnée du muguet le 7 mai prochain

Bravant parfois les intempéries et autres aléas, depuis le début de cette année, les Cyclos d’Mussy ont multiplié les sorties en participant individuellement ou en groupe à des randonnées et boucles proposées par le comité ou par d’autres clubs cyclos. Inutile de dire qu’au cours de ces journées, à défaut de performances sportives l’esprit convivial des rencontres est toujours privilégié. Les routes et pistes de Gaume n’ont plus beaucoup de secret pour ces amateurs de la petite reine.