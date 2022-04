La marche pour Erika a attiré 1400 personnes

Si Erika n’a pas pu participer à cet événement, ses parents ont tenu à remercier, via les réseaux sociaux, toutes les personnes présentes ce samedi: "Grâce à vous, Erika va pouvoir bénéficier d’appareillages qui vont lui permettre de continuer à évoluer. Notre but étant qu’elle puisse bénéficier de ce dont elle a besoin pour lui offrir un meilleur confort de vie, pouvoir se déplacer, une autonomie et une vie la plus belle possible malgré la maladie", ont souligné Florence Godfroid et Samuel Glaude.