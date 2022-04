"Cours Basile, cours!". Un livre consacré à l'athlète paralympique de Jamoigne, Basile Meunier

"Cours Forrest, cours! ", pourrait être facilement adapté en "Cours Basile, cours!"

Un incroyable battant

La vie de Basile Meunier a démarré dans la souffrance le 28novembre 1981 à la maternité de la clinique Edmond Jacques à Saint-Mard. Né prématurément à 7 mois et demi, Basile présente à sa naissance une pathologie grave au niveau pulmonaire. Il souffre d’un important déficit d’oxygène au cerveau.

Le pronostic est réservé quant à ses chances de survie. Mais ce petit bébé, tout léger, s’accroche à la vie, et témoigne d’une fantastique volonté de battant qu’il affichera d’ailleurs toute sa vie.

Certes, ses séquelles cérébrales ont engendré des troubles du langage et des problèmes locomoteurs, mais à force d’une volonté hors du commun, grâce aussi à un encadrement efficace de logopèdes, de kinés et d’enseignants dévoués à l’école spécialisée d’Ethe et à l’IMPd’Etalle, Basile a su trouver sa place dans la société.

Il est devenu aujourd’hui un maçon qui fait référence dans la PME de Philippe Lanotte à Les Bulles.Mieux, depuis quinze ans, Basile est un athlète de haut niveau, spécialiste des distances de demi-fond (à partir du 1500 m).

Il a participé à de nombreuses compétitions internationales et a même disputé l’épreuve du 1500 m aux JO paralympiques de Rio en 2016.

Frappé par l’incroyable détermination de Basile qui terminait 8eet dernier de sa finale, le public brésilien lui a offert une véritable ola lors de ses derniers 400 derniers mètres sur la piste.On en a encore la chair de poule.

À Rio, Basile était devenu la coqueluche des athlètes paralympiques internationaux.

Un autre regard sur le handicap

Ancien triathlète lui-même, Régis Lacourt, 64ans, de Suxy, vient de consacrer un livre à Basile.

"Je l’ai titré “De toutes ses forces”, en référence au film de Niels Tavernier “De toutes mes forces”. Je voulais illustrer, à travers ce livre, non seulement le parcours de vie de Basile Meunier qui à force de volonté, de courage et en étant bien entouré, est désormais une personnalité de référence dans le monde du sport paralympique, mais je veux aussi contribuer à gommer les peurs qui entourent le handicap, à démontrer toute l’importance qu’a le sport dans l’intégration sociale, humaine, professionnelle."

On ne saurait donc trop vous conseiller ce livre de 184 pages (prix de vente 15€), rédigé avec cœur et chaleur humaine, où tour et tour les précieux guides de Basile dans la vie racontent comment ils l’ont entouré et fait grandir.

Il y en a beaucoup de ces guides, de ces précieux passeurs, mais les premiers sont sans doute Philippe Jacquemin, Benoît et Arnaud Robin, Justin Mahieu, Philippe Émond.

Il encadre les jeunes

On découvre aussi via les différents témoignages du livre une autre facette du personnage Basile Meunier.

À 40ans, dorénavant plus orienté vers le marathon, sa volonté est de transmettre sa connaissance et son expérience de la course à pied pour des plus jeunes.

Il faut le voir encadrer chaque semaine les jeunes de la section d’Izel de l’ACDou encore prendre sous sa protection la jeune Juliette Thomas par exemple.

Basile court et ne s’arrêtera jamais.