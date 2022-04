Deux tomes

"Semois nature" de Francis Rosillon compte deux tomes. Le tome I dédié à une vue d’ensemble, à la Lorraine et à la Haute et Moyenne Semois. Le tome II est consacré quant à lui à l’Ardenne et à la Basse Semois. Ils sont dissociables dans leur lecture. Suivant notre avis, ils sont liés l’un à l’autre si l’on cherche une lecture unique et pleine de la Semois et de ses méandres universels.

Une première chez Memory

La publication d’un tel ouvrage est une première des éditions Memory (Saint-Ode), davantage spécialisée dans les livres de fiction. La Maison, fondée il y a 25 ans par André-Marcel Adamek, sourit, depuis sa reprise par Thierry Lefèvre (2018), à de nouveaux styles de livres. La récente parution de Francis Rosillon en est une belle preuve. À noter le travail d’infographie et de mise en page remarquable de Mathieu Gillet.

Infos pratiques

"Semois nature", tomes I et II, est à découvrir en librairie, auprès de l’auteur ou sur le site des Éditions Memory. Au prix de 24,50 € par tome. Les bénéfices générés par sa vente seront affectés au financement d’actions de protection de la nature. Francis Rosillon sera présent à l’occasion d’une journée portes ouvertes de la maison d’édition Memory, le 1er mai prochain. Il y animera une conférence.

editionsmemory.be