La fin de mon histoire en Gaume m’a laissé un goût amer. Je peux comprendre qu’ils ne m’aient pas gardé, mais j’ai été très déçu et j’en suis parti découragé. Comme j’adore le foot, je me suis mis à arbitrer quelques matches de jeunes. J’y ai pris de plus en plus de plaisir. Je me suis dit pourquoi pas?

Quel est votre programme quand vous êtes désigné pour un match?

Je pars avec mon père, qui se passionne pour mes projets. Nous nous arrangeons pour arriver une heure avant le début du match. En une heure, il faut se changer, s’échauffer, faire le briefing avec les assistants et accomplir les formalités administratives. Je n’ai pas le temps de chômer. Comme je suis considéré comme un espoir, je suis chaque fois visionné, ce qui engendre un débriefing à la fin du match. Après la douche, une fois la feuille de match établie, le club visité offre une petite réception aux arbitres. En général, j’ai peu de contacts avec les joueurs après le match.

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’arbitrage?

Cela me permet de rester en contact avec ce sport qui me passionne. Je reste dans le milieu du foot. J’apprécie aussi cette sensation de contrôler les choses, de sentir l’importance de mon rôle.

Quel est votre meilleur et votre plus mauvais souvenir depuis que vous arbitrez?

Je n’ai pas réellement de souvenirs précis, mais chaque fois qu’un match s’est bien passé, j’éprouve un sentiment de satisfaction surtout si, cerise sur le gâteau, je n’ai pas dû sortir de cartes. Comme plus mauvais souvenir, c’est la fois où un joueur m’a craché dessus. Je l’ai exclu, le CP l’a suspendu. J’ai fait mon job, mais c’est franchement désagréable.

Quelles sont vos ambitions?

Je ne me fixe pas d’objectifs, mais je veux aller le plus loin possible. Si j’ai la chance d’en faire mon métier, je suis preneur.