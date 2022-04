Le Chestrolais Ugo Lempereur (19 ans) vit ses rêves à fond

Ils se sont glissés dans la peau d’un membre de l’assemblée, mais aussi pour certains d’entre eux dans celle d’un journaliste. Ils ont pu, grâce à la traduction réalisée par des interprètes, se plonger dans les méandres du système politique belge.

Les débats ont porté sur quatre thèmes: le service citoyen obligatoire pour les jeunes, le combat contre les féminicides, la réforme carcérale et le renouvellement politique.

+ À LIRE | Ugo Lempereur, un des meilleurs arbitres de la province

La simulation avait été organisée pour que les idées de droite, de gauche et du centre soient représentées. Après les débats en commission, un vote en séance plénière a permis à l’assemblée d’adopter des positions plutôt centristes.

Un arbitre de foot luxembourgeois a suivi les débats

Parmi les cinq journalistes chargés de suivre les séances pour rédiger chaque jour un journal parlé sur l’évolution des débats et des prises de position des uns et des autres, un jeune Chestrolais de 19 ans, Ugo Lempereur, du village de Tournay.

"Je suis en deuxième année pour préparer mon bachelier en information et communication à l’ULB, indique-t-il. J’ai deux passions dans la vie, le sport et la politique. Quand j’ai eu connaissance de la possibilité de participer à cette simulation au Jeugd-Parlement-Jeunesse, j’ai envoyé ma candidature. J’ai pris cela comme une opportunité. Je ne le regrette pas car ce fut une expérience super-enrichissante, tant sur ce que j’y ai appris que sur les rencontres que j’ai pu y nouer. J’en suis revenu crevé avec des journées qui débutaient à 8h et qui se terminaient au-delà de minuit, mais cela en valait vraiment la peine."

C’est en cinquième primaire que le virus de l’information a contaminé celui qui est aujourd’hui une des meilleurs jeunes espoirs de l’arbitrage de foot provincial (voir ci-dessous). "Je rêvais de devenir journaliste sportif, se souvient Ugo. Cette idée ne m’a jamais plus quitté, même si aujourd’hui, je me dis qu’il n’y a pas que le foot dans la vie. Comme ma famille suit activement tout ce qui touche à la politique, j’ai suivi le mouvement, c’est une deuxième corde à mon arc. Mais mon rêve reste de pouvoir un jour être journaliste sportif. Comme je suis ambitieux, le rêve, c’est de m’occuper du sport de haut niveau."