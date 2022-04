Le théâtre wallon de retour à Hébronval

Hébronval (Vielsalm) est un haut lieu du théâtre wallon dans le nord de notre province. Après un repos forcé de deux ans, pandémie oblige, c’est avec une réelle joie que la troupe locale donne rendez-vous à tous les amateurs du genre pour deux représentations de "Li Parc â badjawes", une comédie en 3 actes de Jean-Pierre Yans. Ce sera pour ces dimanches 17 avril à 20h et 24 avril à 14h. Le public aura le plaisir de retrouver sur les planches Francis Léonard, François Creppe, Philippe Annet, André Cornet, Marcel Bechoux, André Denis, Joseph Denis, Fabienne Boes, Sabine Hasoppe, Annelore Baronheid, Julie Creppe, Sylvie Rixhon et, comme aide-mémoire Nadia Colson. L’action se déroulera dans un parc. Y défile toute une série de personnages qui, malgré leurs différences, s’uniront dans une seule et même action: sauver ce parc qui leur tient tant à cœur et fait partie de leur vie quotidienne.