La Foire agricole et forestière de Libramont se tiendra bien du 29 juillet au 2 août

Les exposants fidèles au rendez-vous

Cette édition de la Foire de Libramont devrait se dérouler dans des conditions normales sauf mauvaise surprise toujours possible. Les organisateurs éprouvaient de légitimes craintes par rapport à la réaction des exposants après deux années d’arrêt et les conséquences de cette pandémie. Ils sont aujourd’hui rassurés.

"Les retours sont excellents" , précise Caroline Willems, directrice commerciale. On ressent vraiment une attente de leur part."

Le taux de reconduction des contrats avec les exposants reste très élevé, aux alentours de 90% comme cela était le cas auparavant.

L’Ardenne Joyeuse déménage et se rapproche d’une sortie

Quelques changements de localisation d’ordre pratique sont envisagés depuis plusieurs années. Ils seront effectifs cette fois.

Ainsi l’Ardenne Joyeuse sera repositionnée à proximité d’une sortie et les véhicules utilitaires dirigés vers le Genitec notamment. D’autres petits aménagements comme dans les allées aux abords du ring et des concours sont aussi au programme pour des questions de sécurité. Pour le reste, l’édition 2022 de la Foire ressemblera aux précédentes avec l’animation du grand ring, les concours, le jumping, les débats et autres tables rondes et sans doute même la Ferme enchantée.

Le thème de la Foire: «Ici commence un monde durable»

La Foire a pris l’habitude de se décliner autour d’un thème. "Cette année vivra à travers le thème "Ici commence un monde durable", expliquait Caroline Willems lors d’une réunion de préparation de la Foire jeudi passé, Foire pour laquelle L’Avenir reste partenaire et vous accueillera comme à son habitude dans son stand.

Le thème qui épouse bien l’ambiance du moment sera présent en tout lieu. Depuis l’organisation de la Foire en elle-même avec des moquettes en végétal plutôt que jetables, jusqu’à la mise en évidence des pratiques agricoles et forestières durables, en passant par les animations ou débats. "Cette initiative est très bien accueillie par les exposants eux-mêmes" , précise Caroline Willems.

Ce thème se fond dans l’actualité de la guerre en Ukraine puisqu’il est aussi question de souveraineté alimentaire et énergétique.

Avec l’organisation de cette Foire, le Luxembourg retrouve ses repères.