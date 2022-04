Jeudi soir, vers 19h, rue de la Forêt à Vielsalm, s’est produit un accident du travail. Un chauffeur routier lituanien a chuté de son camion en sanglant son chargement.

Légèrement blessé, il a été pris en charge par une ambulance du service 112 et emmené vers l’hôpital de Saint-Vith. Intervention des policiers de la zone Famenne-Ardenne.

AYE

Pollution

Jeudi matin, vers 10h40, des agents du DNF ont signalé une pollution aux hydrocarbures dans un ruisseau à la rue André-Feher à Aye, Marche-en-Famenne.Les pompiers de Marche sont intervenus en plaçant un barrage et en mettant un produit absorbant.

INTEMPÉRIES

Une septantaine d’interventions

C’est à partir de 10h30, jeudi, que les appels ont commencé à affluer au Cozilux, le standard téléphonique du 112 à Arlon.En début de soirée, on en était à 60, 70 interventions pour les pompiers des postes de secours de la zone de secours Luxembourg: arbres arrachés, câbles tombés, toitures endommagées, etc., mais au final rien de catastrophique et pas de blessé.

HARGIMONT

Feu de cheminée

Jeudi soir à 18h 40, les pompiers de Marche-en-Famenne ont été appelés sur un feu de cheminée à Hargimont, rue du Presbytère.