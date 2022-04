Vaux-sur-Sûre : Maurice Huberty est décédé à l’âge de 88 ans

Durant les années 80 et 90, la commune de Vaux-sur-Sûre a pu compter sur un collège communal qui n’a pas changé. Autour de la bourgmestre Michèle Detaille, on retrouvait Jean Goosse, Robert Grogna et Maurice Huberty. Une longévité de trois législatures qui a vu la commune trouver une autre dynamique, traçant la voie pour une belle expansion. Maurice Huberty y était en charge des finances, lui qui était entré au conseil lors la législature qui a suivi la fusion des communes. « C’était un grand homme, une des personnes qui a vraiment marqué la vie de son village, Vauxy-sur-Sûre, mais aussi toute la commune, rend hommage le bourgmestre actuel Yves Besseling, à l’annonce de son décès. Tant comme vétérinaire et inspecteur à l’abattoir de Vaux que comme échevin, il inspirait le respect. Il était écouté et faisait preuve d’une grande sagesse. Il était unanimement apprécié par le personnel communal. Je l’ai d’ailleurs connu 2,3 ans au début de ma carrière. Depuis son départ de la vie politique, il restait toujours très intéressé par la vie publique. On le retrouvait souvent lors du passage du budget et des comptes. »