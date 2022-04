Paliseul : les comptes communaux sont bons, mais la directrice générale se cabre !

L’échevin Jean-Pol Hannard a fait un résumé de la situation financière avec un bilan comptable 2021 à l’équilibre et un boni de 553000 € qui sera replacé dans le budget 2022. Les réserves extraordinaires sont à surveiller car elles diminuent. "Ce bilan est un travail très sérieux réalisé par l’ancien directeur financier , souligne Yvon Moline, conseiller de la minorité. Il n’a pas toujours été bien aidé dans sa fonction et l’administration communale a manqué de maturité en ce sens." Des propos qui ont fait bondir Eline Hegyi, la directrice générale. "L’ancien directeur financier a eu tout à sa disposition et les preuves sont disponibles. Il n’a pas toujours tout appliqué et ce n’est pas toujours la faute de l’administration communale! Il faut prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça ."