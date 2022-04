Paliseul : la fête du grand feu aura duré deux jours

Ambiance de folie au grand feu Le club des jeunes de Paliseul et toute la jeunesse des environs attendait ce moment avec impatience : le grand feu de Paliseul. La fiesta a duré deux jours. Dès le vendredi et ce n’était pas un poisson, les jeunes se sont retrouvés en nombre pour le bal des années 80-90-2000. Le samedi, c’était le retour du grand feu après deux années d’absence et ce sont les derniers mariés qui ont eu le privilège d’allumer le bûcher : Anneline Roufosse et Florian Lafarque. La soirée s’est prolongée sous chapiteau avec une ambiance de folie orchestrée par DJ Ben-B. Durant tout le week-end, la bière a coulé à flots si on en croit les chiffres avancés par la jeunesse sur sa page Facebook : 3 050 litres, soit 61 fûts ! Rendez-vous est déjà pris pour la kermesse qui se déroulera les 17, 18 et 19 juin prochain. Bloquez la date dans vos agendas ! E. Wan