Musson : des bénévoles se mobilisent pour protéger les batraciens lors de leur migratinon

Un relevé pour Natagora

Ce sauvetage permet aussi à Natagora d’établir un relevé de la population. La collecte qui se déroule de fin février à mi-avril a déjà permis de dénombrer près de 400 animaux. Il s’agit de crapauds, tritons alpestres et palmés mais aussi de grenouilles. " Depuis quelque temps, il n’y a plus de salamandres, elles ne sont recensées qu’à Saint-Pancré, juste de l’autre côté de la frontière, à quelques kilomètres seulement. Mais on constate que l’opération fonctionne bien. Elle est bénéfique pour ces batraciens, d’année en année leur nombre croît ", ajoute encore celui qui a fait de cet exercice une passion depuis qu’il a participé à ce type d’activité, il y a quelques années à Robelmont (Virton) avec Fanny Baillieux.

" Je suis particulièrement heureux du succès grandissant remporté par cette initiative citoyenne à laquelle a collaboré le conseil communal des enfants. C’est la 4e édition et les deux dernières années suite au Covid, nous n’avions pas pu la promotionner correctement. De plus, j’ai une affection particulière sur ce projet car c’est le premier que j’ai eu la chance d’accompagner comme échevin. Et puis, chaque soir, à partir d’un faible investissement, on (re) crée un véritable tissu social avec de chouettes rencontres " souligne Christopher Bonnier.