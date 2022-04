Durant cette période, des précipitations assez abondantes sont attendues, principalement dans la province de Luxembourg. Pour cette province, les cumuls attendus entre jeudi matin et vendredi après midi pourront atteindre 25-30 L/m².

Selon, la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, les bassins versants concernés par cette zone de pluie abondante sont ceux de la Semois et affluents, de la Chiers, de la Sûre, de la Houille, de la Lesse amont et affluents, de la Lhomme, et de l’Ourthe amont.

Localement pour ces régions, des dégâts des eaux par ruissellement, saturation du réseau d’égouttage voire débordement de petits cours d’eau pourraient être observés.

Les niveaux de préalerte ne devraient toutefois pas être atteints durant cette période.

Les messages concernant la situation hydrologique seront actualisés périodiquement sur base des informations météorologiques disponibles.