Durbuy : Marc Blasband interpelle le conseil communal sur l'indépendance énergétique

Vitesse supérieure

Le citoyen lance à l’adresse du conseil: "Puis-je vous demander ce que la Commune compte faire pour prendre sa part dans cet effort collectif d’accélération vers plus d’indépendance énergétique? Il semble important de passer à une vitesse supérieure et de dépasser les tabous passés... Je ne vais pas vous proposer de technologie particulière, mais la population ne vous pardonnerait pas de tergiverser. Il s’agit d’un impératif patriotique", ponctuant: "Il s’agit d’une question nouvelle, inédite et urgente".

Pas de baguette magique

Le bourgmestre Philippe Bontemps répond aux différentes interrogations de Marc Blasband. Il note d’emblée: "Il faut consommer moins et mieux".

Il dresse un topo général de ce qui a été entrepris dans les 65 bâtiments communaux: isolation, changement de chaudière ou encore pose de panneaux photovoltaïques. Il évoque les projets et s’attarde sur le "débat philosophique" qui touche le recours à l’énergie nucléaire, pointant le choix des pays nordiques, de la France et de la Grande-Bretagne de recourir à l’atome, mettant en avant les rejets importants des centrales au charbon, rejets néfastes pour la planète.

Il ponctue: "Nous n’avons pas de baguette magique à Durbuy. Il faudra un effort collectif pour pouvoir garantir un certain confort aux générations futures". Marc Blasband, pour sa part, insiste sur la réelle accélération des choix qui se doit d’être de mise, notamment en cette période où la guerre en Ukraine change la donne.