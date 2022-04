Neufchâteau : deux parents devant le tribunal pour avoir porté des claques et des fessées à leurs trois enfants

Le tribunal présidé par la juge Carine Thomas vient de rendre son jugement.

Il reconnaît que ces parents s’investissent beaucoup pour aider leur fils de 11ans grâce à des consultations chez un pédopsychiatre, des séances de psychomotricité, etc.

Le tribunal relève cependant que "manifestement, les claques et les fessées ne sont pas seulement données lorsque l’enfant perd le contrôle de lui-même".

De telles claques et de telles fessées, à notre époque, sont considérées comme des coups et blessures volontaires et doivent être sanctionnées.

En conséquence, la maman bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation.

Par contre son mari, qui a déjà un casier judiciaire derrière lui, est condamné à une peine de probation autonome pendant 18mois et devra la suivre strictement.

Il est acquitté par ailleurs pour les faits concernant la main de l’enfant brûlée contre le poêle. D.Z.