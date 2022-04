Et quelques mois plus tard, le trentenaire se retrouve poursuivi pour outrages et rébellion devant le tribunal correctionnel d’Arlon. "Un des policiers que je représente a reçu des coups de pied à la hanche et est resté une semaine en incapacité de travail. Quant à l’autre policier, il a été mordu à son index par le prévenu et alors qu’il portait pourtant ses gants de sécurité", plaide le jeune avocat MeLouette, du cabinet de MePierre Neyens.La partie civile réclame 2500€ pour un des policiers et 10000€ pour l’autre.

MeBertrand Billot, conseil du prévenu, estime de son côté que ce sont les policiers qui ont eu une réaction disproportionnée. "Mon client a reçu des coups au bras, à la tête, dans l’abdomen.Nous avons porté plainte auprès du comité P.L’enquête est en cours".

L’avocat demande une peine de probation autonome, surtout pour le suivi en matière d’alcool, alors que le procureur Gourdange réclame une peine de 6mois de prison.

Finalement, le juge vient de condamner l’Habaysien à une peine de 120 heures de travail pour la collectivité.