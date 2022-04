Bilan très positif pour le festival du rire de Bastogne, qui a dépassé les embûches

Les organisateurs tirent donc un bilan très positif."Bien sûr, il y avait parfois quelques sièges vides dans la salle, mais l’Espace 23 était malgré tout très bien garni chaque soir. Certains spectateurs ne sont pas venus alors qu’ils possédaient un ticket. Parfois, ils avaient leurs places depuis fin 2019."

Un plus pour les tenanciers

Au fil des soirs, le succès étant au rendez-vous, la pression qui pesait sur les épaules des organisateurs est bien retombée."Après ces mois de galères, nous étions arrivés au festival dans des conditions pas bien agréables. Nous avions le sentiment qu’il pouvait encore nous arriver des bricoles. Quelques semaines avant le coup d’envoi du festival, on ne savait pas si on pourrait le faire, si on pourrait occuper 100% des sièges. Nous étions pourtant sold out sur quasi toutes les dates. Nous avons dû investir dans des purificateurs d’air. Pour nous épauler dans le scan des CST, nous avons aussi engagé des agents. Et début mars, les règles ont à nouveau changé."

Il n’était donc pas raisonnable d’ouvrir l’ambiance à proximité du bar."Cette décision a été difficile à prendre, mais c’était clairement la plus sage, explique encore David Martin.Nous n’avons jamais eu autant de spectacles à assurer. Pour la fin du festival, nous avions cinq soirées consécutives du mercredi au dimanche. Nous étions très fatigués et s’il y avait eu un bar, nous aurions été sur les genoux voire même dégoûtés. Humainement, physiquement, ce n’était pas jouable. En trois ans, on perd aussi les habitudes, les automatismes. Il y a le doute aussi qui s’installe. Afin d’assurer une suite à ce chouette événement, il fallait une version sécurisante pour toute l’équipe. Nous ne regrettons absolument pas nos choix. La convivialité s’est déplacée puisque les bars et restaurants de la ville ont fait le plein après les spectacles et même avant. Plusieurs tenanciers nous l’ont signalé."

Les organisateurs sont déjà tournés vers 2023."Nous allons un peu réduire la voilure mais nous allons surtout revenir avec une version plus classique et plus festive. Le bar sera évidemment de retour tout comme les artistes pour assurer les premières parties. Il y aura un peu moins de spectacles mais nous pouvons déjà annoncer que l’affiche va faire du bruit."