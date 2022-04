Un festival de chorales ce samedi 9 à Athus

Sur la scène, on découvrira pour des prestations limitées à 30 minutes pour chacun des ensembles la Société Royale des Chœurs de Lorraine bien sûr sous la direction de Marie-Paule Baumgartner-Sendron. Cette musicothérapeute professionnelle est bien connue du côté de Longwy et Cons-la-Granville. Organiste, elle anime également une chorale. Elle est a rejoint le groupe aubangeois depuis peu. Ce sera son premier concert. Le public aura aussi l’occasion d’entendre les prestations des membres de "La Royale Malmédienne" (Malmedy), du "Tétracorde" (Liège) et issus de notre province "Les Copains d’Abord" (Florenville) et "À Travers Chants" (Attert).

" Cette rencontre prolonge l’esprit qui règne au sein de la chorale aubangeoise de privilégier tant la qualité musicale que les relations entre les membres des groupes", commente la présidente.

Depuis toujours, cette formule connaît beaucoup de succès. Elle permet d’offrir un répertoire varié dans plusieurs langues. C’est au même titre que la Sainte-Cécile ou le concert de Noël, comme le comité le qualifie volontiers une des soirées "incontournable de l’année". Pour ce festival, l’entrée est gratuite. Bar et petite restauration seront disponibles.

À noter déjà qu’outre la participation aux commémorations du 8 mai organisées à Athus, les Chœurs de Lorraine devraient organiser un autre rendez-vous festif officiel et académique pour célébrer leurs soixante années d’existence, lors de la fête de la musique les 24 et 26 juin.

Pour tous renseignements Monique Mayschak 0496/28 24 61monique.mayschak@gmail.com