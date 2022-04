L'opération Télévie en Val d'Attert du 22 au 24 avril avec un puzzle de 40320 pièces

1. Le vendredi 22avrilRendez-vous à partir de 18h pour l’ouverture de ce beau week-end de solidarité. Une marche de 6 km en groupe (5€) aura lieu au départ de la grande salle polyvalente du Cothurne, marche suivie d’un spectacle, le conte musicalSacrée Gamine, une rétrospective de la vie de Joséphine Baker proposée par les petits choristes de MiniChœur en portée (10€ adultes, 5€ enfants)

2. Le samedi 23 avrilDe 8 à 12h: marche de 7, 14 et 21 km, départ libre (5€). De 8 à 12h, une nouveauté: le grand défi puzzle. Le président Jules Coibion précise:

"V enez nous aider à assembler les 40.320 pièces du plus grand puzzle Disney (6,80m X 1,90m!) Nous avons préparé pour celles et ceux qui veulent participer à ce grand défi des sachets de 100 pièces que chacun pourra assembler à son rythme, seul ou en groupe, sans inscription préalable. Tarifs: 5€ pour 100 pièces, 20€ pour 500 pièces.Vous pouvez aussi participer à un concours individuel! Assemblez le plus vite possible un puzzle de 50 pièces (jusqu’à 8 ans), 80 pièces (de 9 à 11 ans) ou 100 pièces (plus de 12 ans). 2€ par participation chronométrée. Les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés."

En soirée, à 19h30: activité Blind test. Le président Coibion ajoute:On mêle connaissances musicales et rapidité. Rendez-vous pour ce grand blind dès 19H30. Une activité sur inscription uniquement – Participation de 5€.

3. Le dimanche 24avrilDe 8 à 12h marche de 7,14 et 21 km, départ libre (5€), 9h: défilé et concentration de vieux tracteurs (5€), à 9h30: Les motards se donneront rendez-vous à partir de 9h. Durant la journée, concentration et balades à moto. Participer ou admirer, deux bonnes raisons de les rejoindre. Participation de 5€.

À 12h: le grand repas du Télévie (22 € pour les adultes et 12 € pour les enfants) et dès 13h30: baptêmes en voitures de prestige (10€) et concerts. Bien évidemment, les bénéfices de toutes ces activités seront intégralement reversés au Télévie.

jules.coibion@skynet.be; 063/23 62 88.