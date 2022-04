Chantier Infrabel exceptionnel à Musson: «On va déplacer une dalle de béton de 2000 tonnes» (vidéo)

Après séchage du béton, du ballast sera déposé sur cette nouvelle structure avant la pose de deux nouvelles voies et de deux aiguillages. Le week-end de Pentecôte, toute cette structure sera poussée grâce à des vérins hydrauliques en lieu et place des voies actuelles.

Chantier Infrabel à Musson. ©© Jacques Duchateau

3 jours d’interruption du trafic

Le trafic voyageur et marchandises sera perturbé du 4 au 6 juin. Un système de bus sera mis en place pour les navetteurs. La volonté d’Infrabel est d’assurer une meilleure fluidité du trafic sur un axe stratégique"l’Athus-Meuse", reliant Anvers au sud de l’Europe et ici, plus particulièrement, entre Virton et Halanzy. Il n’y avait pas d’aiguillage sur un tronçon d’environ 20 kmce qui peut engendrer de fortes perturbations en cas d’incident. La pose e ces aiguillages permettra aux trains de changer de voies en cas de besoin.

Pareille infrastructure ferroviaire est également en cours de réalisation à Straimont (sur 173 mètres) où la translation sera assurée lors du même week-end. Également à Hondelange (sur 350 mètres), mi-août.

La technique utilisée,"made in Belgium", avait été testée avec succès en septembre 2020 à Franière (Floreffe). Elle avait d’ailleurs été récompensée d’un prix décerné par un jury européen lors des "RailTech Innovation Award". L’investissement représente une moyenne de 2,2 millions d’euros par dalle.

