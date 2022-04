Tout savoir sur la Misbour en forêt d’Ardenne

Des fouilles en 1871 ont fait apparaître en ce lieu la structure d’une église et de ses alentours, et à la fin des années 90 un groupe passionné par l’histoire locale, assisté par le service des fouilles archéologiques de la Région wallonne a remis à jour les fondations.

Des repères historiques pour mieux comprendre le présent

L’article de Jean-Marie Yante ouvrant le cahier, sur " La Misbour en tant que rendez-vous religieux et commercial" éclaire ce point. Paul Mathieu, directeur de la publication, présente une recherche toponymique, à partir des cadastres et des traditions autour et alentour de la Misbour: localisation de villages et de foires, évocation de ruisseaux, d’ermitages et de chapelles à travers les âges.

Jean-Marie Yante présente la forêt d’Anlier et ses usages du 13e au début du 17esiècle, et Esther Beekaert souligne les modifications des droits d’usage.

Roger Fichant analyse l’évolution de la gestion publique de la forêt d’Anlier à travers les réglementations, les régulations de la faune et de la flore, les voiries.

En réponse à ces questions, les équilibres entre les humains et la forêt, et l’usage raisonné de celle-ci, sont traités par Donatien Liesse, du Parc naturel et Anne Loncin, du Centre régional d’initiation à l’Environnement (CRIE) d’Anlier.

La forêt d’Anlier dans les arts

Jean-Luc Duvivier de Fortemps a retrouvé les carnets de chasse d’Édouard De Prémorel dans lequel ce dernier évoque son combat avec les sangliers et les loups de la forêt d’Anlier.

Le maître luthier Gauthier Louppe dit sa passion du bois dont on fait les violons. Éric Meurisse évoque la chaîne des métiers et les normes de gestion durable pour fabriquer le papier graphique issu entre autres des hêtres et des chênes de la forêt d’Anlier.

Dans le monde du théâtre Jacques Herbet fait revivre l’épopée du Centre dramatique ardennais et du Capich Arden Théâtre. Philippe Greisch recherche les sources de la forêt d’Arden présente dans " Comme il vous plaira" de Shakespeare, et analyse la fascination pour cette forêt des deux côtés de la Manche. Annemarie Trekker présente des parallèles entre I’Arbre de vie, la forêt et l’imaginaire littéraire, dans les récits sacrés et généalogiques.

Franz Clément partage les légendes de la forêt d’Anlier retrouvées dans le Wintergrün. Armel Job présente quant à lui la forêt comme refuge historique, mythique et poétique, celle du"waldgänger", de " Celui qui va dans la forêt"comme dans un espace de liberté et de ressource.

Une nouvelle de Guy Denis, " Le Chemin", fait partager quelques heures du vieux médecin de campagne dont la voiture s’égare aux alentours de la Misbour et Marc Piret, dans " Le grand feu" évoque la charpente d’un grand feu qui se rebelle et s’embrase avec Rimbaud.

Une seconde partie du cahier est consacrée à la présentation, par Louis Goffin, de l’ouvrage d’André Delvaux sur l’humaniste Latomus, ainsi que des notes de lecture rédigées par Guy Denis et Paul Mathieu.

Une journée grand public, culturelle et festive, aura lieu sur le site de Misbour le samedi 28 mai, une célébration de ce lieu à travers une rencontre poétique et culturelle.

33ecahier en librairie ouacademieluxembourgeoise@proximus.be– tél. 0476 455786 - PAF: 20 €.