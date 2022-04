Grand-Duché : l'indexation des salaires est-elle menacée?

La tradition veut que des accords raisonnables y soient trouvés. Grèves, mouvements sociaux importants et débordements divers comme on peut les connaître en Belgique ou en France, sont rarissimes, voire inexistants.

Depuis quelques semaines, cette entente idyllique est en passe de voler en éclat.

En cause, l’indexation systématique des salaires calculées sur l’indexation. En Europe, seuls le Luxembourg et la Belgique appliquent cette indexation systématique. Chypre et l’Espagne ont de leur côté un système d’indexation plus souple et moins intéressant pour les salariés.

Au Grand-Duché, l’actuelle augmentation des prix galopante devrait provoquer une double indexation en 2022.

La première est acquise dès ce mois d’avril. Les travailleurs grand-ducaux verront leurs salaires (mais aussi les pensions et les allocations) augmenter de 2,5% dès la fin de ce mois.

Au rythme actuel de l’inflation, deux autres augmentations de 2,5% devraient tomber dans la foulée, la première cet automne, une autre dans le courant du premier semestre 2023.

«On ne va pas accepter d’être pris pour des idiots»

Ces augmentations font le bonheur des salariés, mais ont un impact négatif sur les entreprises qui doivent les prendre en charge. La 'Tripartite' s’est penchée sur le problème et a estimé que l’impact des trois augmentations successives à brève échéance risquait d’être insupportable pour les entreprises, et, à tout le moins de les fragiliser.

Les partenaires ont décidé de reporter les deux prochaines indexations: celle prévue pour cet automne est reportée à 2023, celle de 2023 à 2024. Pour compenser cette mauvaise nouvelle, le gouvernement a annoncé que les salariés gagnant moins de 44000 € brut par an, bénéficieraient d’un crédit d’impôt mensuel de 84 €.

Ces décisions ont fait voler en éclat le front commun syndical.

La LCGB l’a signé, alors que le syndicat socialiste de l’OGBL le refuse catégoriquement et menace de mener des actions dures, dont la première serait prévue le 1er mai.

La présidente de l’OGBL, Nora Back, craint que le gouvernement et le patronat profitent de la situation actuelle due à la crise en Ukraine, pour mettre le doigt dans un engrenage qui aboutirait à une remise en question fondamentale de l’index.

"60% des salariés vont se faire voler leur index,explique-t-elle.Le gouvernement nous ment en disant que le pouvoir d’achat des ménages ne sera pas affecté. L’OGBL va pouvoir pleinement assumer son rôle de syndicat. On ne va pas accepter d’être pris pour des idiots. Des actions syndicales en tout genre sont envisagées."