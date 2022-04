8e édition du rallye touristique dans la région Sûre-Anlier

Au programme de ce rallye, un parcours voiture qui traverse tout le territoire de la Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier. Plus d’une centaine de kilomètres donc à travers les communes de Léglise, Neufchâteau, Fauvillers, Habay, Martelange, Sibret, Marbehan et Vaux-sur-Sûre. Il sera également possible de découvrir trois parcours vélos en boucle d’une trentaine de kilomètres au départ des accueils touristiques du territoire. Pour ces derniers, en plus du Roadbook, des tracés GPX seront disponibles. Pour participer à ce rallye, il faudra se munir d’un Roadbook avec un questionnaire intégré au prix de 5€ via l’adresse mailinfo@capsuranlier.beou en se rendant dans un des huit accueils touristiques. Un carnet ludique à destination des plus jeunes est également disponible au prix de 2.5€. Celui-ci permettra aux enfants de se cultiver tout en s’amusant.