Henri PFR: «un vrai kiff» les 566 mètres de tyrolienne à Durbuy

Équipé d’un baudrier, d’un casque et de deux lourdes poulies indispensables pour la descente, le DJ n’a reculé devant rien pour assurer sa mission et c’est assez impatient qu’il a rejoint le sommet de la tour, point de départ du premier tronçon de la tyrolienne.

De là, une vue impressionnante et imprenable sur les alentours. De quoi se jeter dans le vif du sujet.

«Un vrai kiff»

Le DJ se lance sur le câble. Arrivé de l’autre côté, sur le toit du Duvel Dôme (le parc indoor), Henri PFR, tout sourire, reprend son envol pour le deuxième tronçon qui survole les étangs. Au total 566 mètres, avec une pointe de vitesse à 50 km/h, pour quelques sensations et minutes de légèreté.

C’est un Henri PFR décontracté et enthousiaste que nous retrouvons à l’arrivée:"Quand on m’a demandé de devenir parrain, je n’ai pas hésité une seconde, c’est un beau parc, une belle image et une belle mentalité. J’ai adoré la tyrolienne! Le premier tronçon faisait un peu peur, surtout vu du haut, mais une fois qu’on est lancé, c’est un vrai kiff et la vue est trop belle. Le deuxième tronçon était plus cool."

Luigi Coduti, directeur Sales-Marketing, explique pourquoi il a fait appel à Henri PFR:"Il connaît notre philosophie, notre volonté de développer des activités qui mettent la nature à l’honneur et qui sont durables. Nos valeurs convergent, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien d’un artiste belge de renommée mondiale, apprécié par un public familial et qui apporte un côté jeune à notre parc."

Un parc qui n’a que 7 ans (depuis la reprise) et qui a cet hiver beaucoup travaillé à améliorer l’accueil et l’accessibilité des chemins pour les PMR. La journée se poursuivait par une visite du glamping et d’un DJ set à 15h.