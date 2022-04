Découvrez la Promenade des Artistes de 7 km à Libramont

Il y a quelques jours, les autorités communales de Libramont ont inauguré une nouvelle balade thématique intitulée la Promenade des Artistes. Cette nouvelle offre touristique prend départ à la Maison Marie Howet dans la Grand’Rue à Libramont. Les aménagements extérieurs de la maison et la promenade se complètent et visent à faire le lien entre l’artiste libramontoise et les artistes d’aujourd’hui. Cette balade est constituée d’un circuit de 7 km dans Libramont et ses environs."Elle comporte 25 portiques répartis sur différents sites,explique Jonathan Martin, l’échevin de la Culture et du Tourisme.Cette promenade fait suite à un appel à projets que la commune avait adressé aux artistes locaux en janvier 2020. Il leur avait été demandé de livrer leur vision de Marie Howet et de son œuvre à travers une création artistique originale".Textes, peintures, photos ou encore sculpture ont ainsi été récoltés. Les œuvres sélectionnées par le jury ont ensuite été reproduites sur des bâches avec la collaboration du photo-club local. L’occasion donc de les mettre en dialogue avec les œuvres de Marie Howet.