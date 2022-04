C’est chose faite puisque les Chestrolais se sont imposés 72-93. Ils retrouveront la D2, à condition d’obtenir la licence, ce qui n’est pas encore le cas.

Ce samedi, Neufchâteau a très bien démarré. Geubel et Dekeyser font passer le marquoir à 0-7. Comblain entre dans le match, mais Sturam et Geubel en remettent une couche : 6-19 après sept minutes et 21-27 à la fin du premier quart-temps grâce à M. Bizimana et Denève.

Dans le deuxième quart-temps, à distance, Princen relance directement les siens. En face, Neufchâteau est maladroit, Comblain en profite et passe devant grâce à une bombe de Bernard (31-30). M. Bizimana et Pierre répondent, mais Comblain reprend la main. Goémé est intenable et profite des largesses de la défense luxembourgeoise (40-36). Geubel et Sturam s’interposent, mais Goémé et Princen s’enflamment à distance malgré une réaction de Sturam : 50-45 au repos.

A la reprise, les chiffres montent à 54-45 avant une bonne réaction de Neufchâteau. Une réaction défensive d’abord, en resserrant les boulons. Une réaction offensive ensuite. Thomas sonne la charge à l’intérieur puis à trois points. Deux lancers de Geubel et une pénétration de Dekeyser plus tard, le BCCA reprend les commandes : 54-56 (24′). Les défenses prennent le dessus, l’intensité augmente. Rondoz émerge dans la raquette, mais la fin du quart-temps est pour Neufchâteau qui pousse sur le champignon sous l’impulsion de M. Bizimana et Denève : 61-71 (30′).

Dès l’entame du dernier acte, Sturam ajuste à trois points alors que Comblain ne trouve plus l’année. Denève ajoute deux lancers et les supporters chestrolais font monter l’ambiance : 61-76 (33′). Les Liégeois enchaînent les ratés et ne mettent leurs premiers points du quart-temps après cinq minutes, sur deux lancers de Bernard : 63-80 et 66-80 par Princent. Si Matisse tente de relancer Comblain (70-82), les Chestrolais gardent la tête froide. Aux lancers, Sturam et Denève assure la victoire... et le titre : 72-93.