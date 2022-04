Les migrants pourront rester au presbytère de Libramont

Le collectif heureux et soulagé

Ce vendredi matin, les bénévoles de ColLibri ont donc rencontré les membres du collège communal. L’idée étant de prolonger l’occupation du presbytère en attendant de trouver un autre logement. Et ils ont été entendus.

La commune a décidé de laisser le local au collectif jusqu’au 30 juin prochain."Nous sommes bien évidemment contents et soulagésexplique Annick Melchior, membre du groupe ColLibri.Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour trouver un nouveau local avant l’échéance du 31 mars mais ce n’est pas évident. Ces trois mois supplémentaires vont nous permettre de continuer nos recherches en ce sens."

Les scouts de Libramont avaient proposé leur local qui est propriété communale, ce qui revient au même que de rester au presbytère. Une dame de Freux a proposé son gîte mais la distance avec Libramont est trop importante pour les migrants.

Intervention de Fedasil

Actuellement, ce sont cinq personnes qui sont hébergées dans la cave du presbytère. Un endroit qui pose souci en termes de sécurité. Il est donc prévu que les migrants quittent la cave pour se diriger vers la partie maison. »C’est envisagé, nous allons y regarder la semaine prochaine, ce sera plus sécurisant,souligne l’échevin Bernard Jacquemin. La commune va également collaborer avec Fedasil. »L’idée est d’aller à la rencontre des migrants pour tenter de les convaincre de demander l’asile en Belgiquepoursuit l’échevin.À partir de ce moment-là, tout sera plus facile pour eux. Mais on sait que leur souhait est de rejoindre l’Angleterre et que si demande d’asile il y a, cela prend énormément de temps. Quoi qu’il en soit, il faut les encadrer un maximum ».