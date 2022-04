Une affaire sordide à huis clos à Arlon

Mercredi matin, l’avocate MeDorothée Kauten, a pris la parole avant que le juge Jean-Paul Pavanello, qui préside le tribunal correctionnel d’Arlon composé de trois juges, n’ouvre les débats:"Monsieur le président, je représente une des parties civiles. Les faits concernent une jeune fille mineure d’une dizaine d’années. Cette affaire est extrêmement délicate. Afin de protéger cette jeune fille, je vous demande d’ordonner un huis clos."Les trois juges du tribunal, outre M. Pavanello, MmeCoisne et M. Noirhomme, ont délibéré brièvement et ont accédé à la demande de MeKauten, qui avait été appuyée, tant par sa collègue Ingrid Van Daele pour les parties civiles que par MeDimitri De Coster et MeÉtienne Mangeot pour la défense.