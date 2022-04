La Commune n’a pas encore été contactée par les services de Fedasil, mais actuellement trois personnes sont arrivées à Mussy. C’est une initiative privée.

À Musson tout est prêt pour répondre rapidement et efficacement à une demande d’accueil. Une première récolte de denrées alimentaires non périssables et de produits d’hygiène est centralisée dans les locaux de l’Union. Par ailleurs, " plusieurs dames sont déjà passées à la donnerie", souligne Maria Vitulano.