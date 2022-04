«Si cela se passe bien, il devrait y avoir une deuxième édition à Bertrix»

2022, une année spéciale puisqu’il s’agit de la 10eédition…

Oui et l’idée n’est pas de ne faire que des grandes villes. Nous souhaitons faire le tour de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous n’étions jamais venus en province de Luxembourg. Nous espérons aussi aller un jour dans celle de Namur.

En termes de défis et d’animations, la province de Luxembourg est réputée fort active; vous savez vous mobiliser pour ces opérations caritatives.

En général, le Cube s’installe pour deux années de suite. Sera-ce le cas à Bertrix aussi?

On ne signe que pour un an à la fois. Au terme de cette édition, nous ferons le bilan et, s’il est positif, nous resterons là une année de plus. Mais bon, tout dépend aussi de voir comment cela se passera avec le Covid en 2023. C’est pour cela entre autres choses, qu’on ne signe pas de contrat pour deux ans.

Opérations caritatives pour les sinistrés, pour les Ukrainiens à côté des autres plus habituelles. Ne craignez-vous pas que la barre de gains de 7,5 millions€ atteinte l’an dernier soit difficilement égalable?

On tentera de faire la même chose et les donateurs sont au rendez-vous chaque année malgré les crises qu’on traverse. Battre des records, n’est pas le but fixé. On cherche surtout à attirer l’attention sur une cause qui vient en aide aux associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone. Et les crises qu’on connaît risquent d’encore augmenter cette pauvreté, hélas.