Il trône fièrement dans une prairie près de Mellier depuis deux ans. Le château fort du comité des fêtes sera brûlé ce 1er avril au soir. Ce sera la première manifestation des Gais Graviers depuis l’arrivée du Covid-19. " Nous avons décidé de changer l’organisation et de revenir à un événement plus villageois, nous n’organisons plus deux fêtes (une près du grand feu et une autre, plus bas, pour le bal), explique Quentin Didriche.Cette année, tout sera centralisé près du grand feu, mais n’enlèvera rien à la fête, bar, dj, petites restaurations seront présents."