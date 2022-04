Marcel Gourmet, pilier de l’Avenir et de l’AMPL, honoré comme citoyen d’honneur (vidéo)

Car le dernier point de ce conseil concernait une mise à l’honneur. La sienne en réalité. La bourgmestre Anne Laffut, au nom de la commune, l’a fait citoyen d’honneur de Libin.

Professeur et «Monsieur» moto-cross

Un titre visant à saluer l’ancien instituteur et directeur d’école à Ochamps, le correspondant de presse del’Avenir Luxembourg (depuis 1964… un record), le passionné de moto-cross comme figure incontournable de l’AMPL (association motocycliste de la province de Luxembourg). Jusqu’à aujourd’hui encore, il continue de couvrir le moto-cross et l’actualité de Libin pourl’Avenir.

Histoire de ne pas éveiller les soupçons, les proches du désormais nouveau citoyen d’honneur de Libin l’ont accompagné jeudi au restaurant avant de prétexter ensuite un détour par la salle Notre Maison où se tenait exceptionnellement le conseil communal.

Il a alors pu recevoir l’hommage, aux côtés de son épouse Micheline, ses enfants et ses beaux-enfants. Et la bourgmestre Anne Laffut était la première prise par l’émotion d’honorer celui qui a aussi été son instituteur de 5eet 6eprimaires.

"Je me souviens avec nostalgie de cette époque où nous étions coutumiers des rédactions et où je terminais une rédaction sur la gastronomie de l’Italie en faisant un jeu de mot sur “si vous êtes gourmand, et pas gourmet”…",s’est souvenue Anne Laffut.

Diplômé de l’école normale de Carlsbourg en 1955, Marcel Gourmet a rejoint l’école d’Ochamps. À 18 ans à peine, il était alors l’un des plus jeunes instituteurs du pays.

Il ne quittera jamais cet établissement villageois, dont il a aussi été directeur, pour y effectuer une carrière de 38 ans dans l’enseignement. Et la relève a été assurée par son propre fils, Dany, qui y termine à son tour une carrière comme directeur.

Un premier papier en 1964

Comme correspondant pourl’Avenir,Marcel Gourmet est une mémoire de la commune de Libin"Toujours au rendez-vous, en semaine, le week-end, de jour comme de nuit, tu as toujours répondu présent à chaque sollicitation,a souligné Anne Laffut. Fêtes sportives, réunions, manifestations culturelles, faits divers, rien n’a échappé à ta plume et nous t’en sommes extrêmement reconnaissants."

Le premier papier de Marcel Gourmet dansl’Avenirremonte à 1964 (à l’époque pour une séance du conseil communal d’Ochamps). Et en 1968, il assurait sa première couverture pour l’épreuve de motocross de l’AMPL dont il a été secrétaire jusqu’en 2019. Et a à tout cela, Marcel a encore ajouté la vidéo.

"Je ne m’attendais pas du tout à cela",a réagi Marcel Gourmet en recevant le titre de citoyen d’honneur devant "son" conseil communal. Expliquant avoir toujours fait ce qu’il aimait.

À l’âge de 85 ans, il dit à nouveau désormais songer à ranger son carnet de correspondant, et même l’outil informatique qu’il maîtrise, mais sans pour autant avoir déjà franchi le pas. Et bientôt il pourra partager une autre anecdote. Car il s’est vu offrir jeudi un vol en deltaplane.