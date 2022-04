Les C+ se justifient via un communiqué : «Le conseil de Bastogne, plus un endroit démocratique»

+ À LIRE | Bastogne : la fusion approuvée à la majorité, les minorités s’abstiennent

«Une opération financière et politique»

Ils soutiennent leur abstention, tout d’abord au niveau de la forme."Nous ne pouvons accepter cette démarche unilatérale. La majorité se moque des citoyens, des conseillers. Encore une fois, nous sommes mis devant le fait accompli. Encore une fois, le bourgmestre se suffit à lui-même suivi par les représentants du cdH de Bertogne réduit à un rôle de marionnettes."Il parle encore"d’une opération financière, une opération politique, un sursaut nombriliste du cdH visant à sauver la majorité cdH en perdition à Bertogne et à la Région et à vouloir étendre le pouvoir de Bastogne".Les Citoyens + contestent également les intérêts de cette fusion."Les 10 millions versés par la Région wallonne seront une réduction de la dette et non un apport en cash […]. La diminution de 750000 euros pour la rétribution des mandataires ne représentera que 0.6% du budget annuel alors que le budget des mandataires augmentera de 20% quand la nouvelle commune arrivera à 25000 habitants."

Il pointera aussi des points négatifs à la fusion comme les points d’interrogation concernant les associations avec Sainte-Ode et Houffalize, la gestion des déchets ou"l’avenir du projet d’infrastructures sportives partagées place du commerce" (NDLR: S’il a été un temps question de répondre à un appel à projets, cela ne sera finalement pas le cas.Mais cette place devrait accueillir la halle commerciale). Et de conclure en pointant"le fiasco des réunions citoyennes qui n’ont rien apporté".