Le maire de Virton pas content qu'un courrier liste des noms de membres du personnel communal

François Culot fustige encore ce courrier qu’il estime inutilement"culpabilisant et négatif.Je ne peux pas nier que dans une grosse équipe de 140personnes comme le compte notre personnel communal, il y ait des conditions de travail parfois difficiles pour certains, des contraintes Covid qui en ont pénalisé plus que d’autres, parfois des mésententes entre membres d’un même service, mais il est par contre faux de prétendre que ces 15personnes seraient parties à cause d’un mauvais climat ou autre…." Le maire précise que certains ont quitté Virton parce qu’ils ont été nommés à des promotions ailleurs."Une personne parmi les 15 n’est même pas partie et est toujours parmi nous!".

Il est juste dommage, pour l’équilibre des avis échangés en séance du conseil, que les élus du groupe Citoyens n’aient pas répondu à cette mise au point du maire, élus de la minorité qui étaient à la base de ce dossier concernant le personnel communal.